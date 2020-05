Nancy Brilli confessa a Vieni da me: “Sono stata tradita” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nancy Brilli a confessato al programma televisivo Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, di essere stata tradita molte volte, come capita a tutte le donne. Da due giorni è ripartito il talk show condotto da Caterina Balivo, Vieni da me, con il suo format tradizionale. Come ospite oggi ha partecipato Nancy Brilli che, con … L'articolo Nancy Brilli confessa a Vieni da me: “Sono stata tradita” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Nancy Brilli : “In quarantena ho avuto molti spasimanti sui social”

Vieni da Me - Nancy Brilli confessa : “Mi hanno messo le corna tante volte. Ma ho tradito anch’io”

Vieni da me | Nancy Brilli dalla Balivo : “Mi ha corteggiato un uomo sposato” (Di mercoledì 6 maggio 2020)to al programma televisivoda me, condotto da Caterina Balivo, di esseretradita molte volte, come capita a tutte le donne. Da due giorni è ripartito il talk show condotto da Caterina Balivo,da me, con il suo format tradizionale. Come ospite oggi ha partecipatoche, con … L'articoloda me: “Sonotradita” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Dansai75 : RT @adalingo: @vienidameRai un consiglio a Nancy Brilli per dormire... Hai provato con la lavanda? - FQMagazineit : Vieni da Me, Nancy Brilli confessa: “Mi hanno messo le corna tante volte. Ma ho tradito anch’io” - Unf_Tweet : MA QUANTO ERA BELLA OGGI NANCY? #NancyBrilli bellissima riccia anche se non dorme e non solo in quarantena (Foto)… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Fate tornare Nancy Brilli alle fiction, manca da troppo tempo. Ingiustamente. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, si ric… - andrea_renzulli : @vienidameRai cogliamo parlare della bonaggine del figlio di Nancy Brilli ?? -