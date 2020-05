msgelmini : Commercianti, ristoratori e gestori di bar multati a #Milano dopo la protesta di questa mattina all’Arco della Pace… - Corriere : Tensione a Milano tra ristoratori e polizia, flash mob interrotto: multati i partecipanti - LaStampa : Milano, multati i ristoratori scesi in piazza contro il governo - SemperAdamantes : RT @AugustoMinzolin: Lunedì 8 commerciati hanno protestato contro misure Gov sotto Palazzo Chigi:tutti multati 400€ per assembramento.Stess… - GordonMoat : RT @LaStampa: Milano, multati i ristoratori scesi in piazza contro il governo -

Milano multati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Milano multati