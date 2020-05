Milan femminile, Ganz: «Voglio vincere lo Scudetto» (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’allenatore del Milan femminile Maurizio Ganz parla delle ambizioni della squadra rossonera in vista del futuro Maurizio Ganz ha parlato della sua avventura alla guida del Milan femminile: «Con le ragazze c’è un rapporto sincero e sereno, non c’è bisogno di caricarle perché danno sempre il 100%. Siamo il Milan, la società che ha vinto di più nel mondo. A livello femminile non ha abbiamo ancora vinto nulla e possiamo scrivere la storia di questo club». «Cercare di battere Fiorentina, Juventus e Roma è un bello stimolo. Anche l’Inter arriverà, ne sono convinto. Il mio sogno è vincere nuovamente lo Scudetto con il Milan, questa volta da allenatore», ha concluso il tecnico ai microfoni di Milan TV Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Milan femminile - Gazidis garantisce l’impegno del club

Maurizio Ganz ha parlato della sua avventura alla guida del Milan femminile: «Con le ragazze c’è un rapporto sincero e sereno, non c’è bisogno di caricarle perché danno sempre il 100%. Siamo il Milan, ...

