Meteo FIRENZE | BEL TEMPO | con CALDO in aumento

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ilsuvedrà belsin da giovedì e nei giorni successivi, grazie al consolidamento dell'anticiclone che favorirà anche un lievedelle temperature. Giovedì 7: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in. Vento: in media da Nord-Est 7 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 3300 metri. Venerdì 8: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Sabato 9: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Domenica ...