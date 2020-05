Mauro Rango: il “medico” delle Mauritius del Whatsapp sul plasma e Burioni non è un medico (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ieri abbiamo parlato di Mauro Rango e del suo chilometrico messaggio su Whatsapp in cui parlava di Burioni e della cura del sangue contro il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 con la plasmaferesi. Rango veniva presentato nei vari passaparola come medico o dottore che operava nelle Isole Mauritius. Anche nel messaggio chiedeva di aiutare “me e alcuni amici medici”. Proprio ieri però Rango, che non compariva nelle liste ufficiali dei medici dello Stato che lo ospita attualmente ha pubblicato un video su Youtube in cui spiega che lui non è un medico e non ha mai operato come dottore. E’ invece laureato a Padova in diritti umani alla facoltà di scienze politiche (le affermazioni partono al minuto 1,30). Rango successivamente, rispondendo nei commenti su Youtube a un utente che gliene chiede conto, specifica di non essere un omeopata, come veniva ... Leggi su nextquotidiano Chi è Mauro Rango : la sua teoria sulla plasmaferesi

Mauro Rango - bufala plasmaterapia WhatsApp/ “Non sono medico - messaggio modificato”

