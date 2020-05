Inter, Moratti risponde ad Agnelli: “C’è differenza tra truffa e virus” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Massimo Moratti, Intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, ha sottolineato il suo punto di vista sull’attuale situazione del calcio italiano, cogliendo l’occasione anche per rispondere al “like” di Andrea Agnelli ad un tifosi su twitter, il quale aveva riportato un post decisamente pungente: “Niente scudetto a tavolino, la Juve non è l’Inter”. L’ex presidente … L'articolo Inter, Moratti risponde ad Agnelli: “C’è differenza tra truffa e virus” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews Moratti : “Agnelli non è come l’Inter? Nel 2006 fu una truffa…”. Poi l’aneddoto su Snejider : “Voleva il mio orologio”

Inter - Moratti : "Lautaro può partire per Messi o Dybala. La Juve non vuole il titolo a tavolino? Ecco cosa penso"

