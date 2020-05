Inter-Juve 2018, De Santis: "Orsato ha fatto finta di non vedere il rosso a Pjanic? Può nascere nuova Calciopoli" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Massimo De Santis, ex arbitro di Serie A, è Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo spendendo alcune parole in merito al match tra Inter e Juventus di due stagioni fa che scatenò non poche polemiche per via del discutibile arbitraggio da parte di Daniele Orsato. "Come tutti gli arbitri anche Orsato può sbagliare ma un tempo gli errori potevamo vederli solo dopo, oggi ci sono soggetti in una stanza con dei monitor ed in tempi rapidi davanti ad un replay non sanno prendere decisioni? La... Leggi su 90min Serie A - ecco come ripartirebbe la corsa scudetto tra Juve - Lazio e Inter

