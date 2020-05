Ibrahimovic | Lo svedese non smette di allenarsi | il video in palestra

(Di mercoledì 6 maggio 2020)non torna in Italia ma rimane in Svezia ad. Si ricongiungerà ai compagni del Milan non appena ci saranno notizie concrete circa l’effettiva ripartenza del campionato di Serie A. Cristiano Ronaldo torna in Italia, l’altro – il suo rivale sportivo – Zlatan, invece, resta in Svezia. Il campione rossonero, infatti, che con … L'articoloLonondi, ilinè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ibrahimovic non torna in Italia ma rimane in Svezia ad allenarsi. Si ricongiungerà ai compagni del Milan non appena ci saranno notizie concrete circa l’effettiva ripartenza del campionato di Serie A.Calciomercato Milan, Jovic | Il Milan, come d’altronde tutte le big d’Europa, in attesa della ripresa del campionato si sta muovendo sul mercato alla ricerca di profili interessanti che possano rinfor ...