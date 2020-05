Fase 3 potrebbe arrivare prima | l’ottimismo di Conte

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Con cauto ottimismo il premier Giuseppesembra procedere spedito verso la3 del coronavirus: incoraggianti le dichiarazioni che il presidente del Consiglio ha rilasciato in proposito a Il Fatto Quotidiano. In base ai dati epidemiologici delle varie regioni, non ha infatti escluso la possibilità di riaperture anticipate.3,: “Siamo in condizione di studiare un’eventuale anticipazione delle aperture” “Siccome ora ci sono soglie definite di allarme, – ha riferito il premier – siamo in condizione di studiare un’eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attività con differenziazioni geografiche. In presenza di un protocollo di sicurezza per spazi, ambienti e attività, si potrà decidere di anticipare le aperture di centri estetici, parrucchieri, ma anche teatri”. Ottimista anche sulle ...