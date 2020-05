Aeroporto Genova, bilancio in utile ma in calo. Accantonate risorse per emergenza Covid-19 (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Si è chiuso con un utile netto di 383.000 euro il bilancio 2019 di Aeroporto di Genova S.p.A, approvato ieri dall’Assemblea dei Soci che ha deciso di accantonare le risorse per affrontare e gestire le incertezze legate all’emergenza Covid-19 e le ripercussioni sul settore del trasporto aereo già registrate e attese anche per i prossimi mesi. Nel 2018 il bilancio aveva registrato un attivo di un milione e 46mila euro. Il valore della produzione nel 2019 è stato di 32,756 milioni del 2019, in crescita del 6,3%, a fronte di costi cresciuti solo del 3,7%. Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, azionista di maggioranza della Società Aeroporto di Genova S.p.A, ha confermato l’indicazione affinché venga confermato il piano di investimenti con la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Si è chiuso con unnetto di 383.000 euro il2019 didiS.p.A, approvato ieri dall’Assemblea dei Soci che ha deciso di accantonare leper affrontare e gestire le incertezze legate all’-19 e le ripercussioni sul settore del trasporto aereo già registrate e attese anche per i prossimi mesi. Nel 2018 ilaveva registrato un attivo di un milione e 46mila euro. Il valore della produzione nel 2019 è stato di 32,756 milioni del 2019, in crescita del 6,3%, a fronte di costi cresciuti solo del 3,7%. Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, azionista di maggioranza della SocietàdiS.p.A, ha confermato l’indicazione affinché venga confermato il piano di investimenti con la ...

Paolo Odone è stato riconfermato presidente dell’aeroporto di Genova Spa. L’assemblea dei soci ha approvato la chiusra del bilancio 2019 con un utile netto di 383.000 euro. Particolarmente significati ...

