Uomini e Donne, oggi: Giovanna e Alchimista si conoscono già, è Alessandro? (Di martedì 5 maggio 2020) Giovanna Abate incontra Alchimista dopo la formula digitale della trasmissione, i due sembrano conoscersi già, si tratta di Alessandro Graziani? Va in onda oggi 5 maggio 2020 una nuova puntata di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Un video pubblicato su Witty Tv ha mostrato che Giovanna Abate tornerà in studio durante la registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. Tornati al format classico della trasmissione Gemma Galgani ha conosciuto il giovane Sirius, La abate conoscerà invece Alchimista. Giovata Abate e il suo ammiratore segreto si sono conosciuti attraverso la scrittura, durante il format digitale di Uomini e Donne. Con le sue parole e il suo modo di fare il corteggiatore sembra aver colpito molto la tronista. La Abate potrà finalmente dare un volto al suo ammiratore misterioso, c’è ... Leggi su nonsolo.tv Uomini e Donne - cosa vedremo oggi : Giovanna si sbilancia con un corteggiatore - Sirius spiazza tutti (VIDEO)

