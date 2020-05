Uomini e Donne, cosa vedremo oggi: Giovanna si sbilancia con un corteggiatore, Sirius spiazza tutti (VIDEO) (Di martedì 5 maggio 2020) Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 5 maggio 2020, vedremo Gemma continuare la conoscenza di alcuni suoi nuovi corteggiatori. Tra questi, a generare particolare sgomento sarà Sirius, il quale continuerà a battibeccare con Tina. Giovanna, invece, si sbilancerà parecchio con un corteggiatore e arriverà a pronunciare parole importanti nei suoi confronti. Ad animare ulteriormente la puntata ci sarà anche una sfilata, che metterà a dura prova la Galgani. Sirius oggi farà infuriare Tina Uomini e Donne è, finalmente, tornato quasi alla normalità e nella puntata di oggi continueremo ad assistere a questo format misto composto da trono classico e over. Molti dei protagonisti del talk show sono tornati nello studio, ma naturalmente sono state adottate delle misure di sicurezza necessarie per fare fronte ... Leggi su kontrokultura Uomini e Donne - anticipazioni : Polemiche per Gemma e il 26enne Sirius

Trono Over o Trono Classico - le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi martedì 5 maggio : Giovanna Abate torna in studio

