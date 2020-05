Striscia la Notizia non molla Il nuovo servizio fa infuriare ed è rivolta vera

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 maggio 2020) Continua la guerra tralae Giovanna Botteri, la giornalista e inviata dalla Cina del Tg3. Il telegiornale satirico di Canale 5 è stato accusato di “body shaming” per unsul look della giornalista. Neldel tg satirico di Antonio Ricci del 28 aprile si sottolineava che “a ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero”. Poi si è fatto cenno, invece, “ai capelli splendenti” della giornalista. La voce narrante della Hunziker: “Ad un tratto la sua chioma vaporosa in risposta a tante frecciate”, e da lì il via libera alle polemiche. Molti gruppi, nati in rete e sui social, tra chi ha proseguito a deridere la Botteri, e chi ha accusato Michelle Hunziker di “bullismo”. La clip dedicata alla Botteri si conclude con la giornalista immersa in una ...