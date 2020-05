Piazza Affari in rally segue le orme dell’Europa

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Brillante, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee, nel giorno in cui la Corte costituzionale della Germania, pur senza operare una bocciatura del piano di acquisti di titoli della BCE, ha sollevato rilievi potenzialmente molto problematici sul programma. Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,083. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 9,66%. In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +242 punti base, con un forte incremento di 12 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell’1,87%. Tra i listini europei denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell’1,36%, bilancio decisamente ...