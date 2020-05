New Amsterdam 2 e La Cattedrale del Mare in onda a giugno su Canale5? (Di martedì 5 maggio 2020) I continui promo di New Amsterdam 2 e La Cattedrale del Mare sono diventati un vero e proprio incubo per chi guarda Canale5 con il rischio che quando le serie saranno davvero pronte ad andare in onda nessuno se ne accorgerà. Ormai da mesi vediamo i promo in tv perché si era parlato di una loro messa in onda per il mese di marzo, poi per aprile, ma siamo a maggio e non c'è ancora una data ufficiale. Al momento, salvo cambiamenti, sembra che Canale5 continuerà ad andare avanti con le repliche dei suoi show di punta alternandole alle prime visioni di alcuni film, ma quando ci sarà spazio per New Amsterdam 2 e La Cattedrale del Mare? Tutto lascia pensare che le due serie potrebbero occupare il prime time di Canale5 proprio dal mese prossimo per tenerci compagnia per tutto giugno e magari anche a luglio, dipenderà da quale sarà la ... Leggi su optimagazine New Amsterdam 3 - Seconda Puntata : Max Conosce Alice!

New Amsterdam 3 - Prima Puntata : Reynolds Ferito Gravemente!

New Amsterdam 3 - Prima Puntata : Reynolds Ferito Gravemente! (Di martedì 5 maggio 2020) I continui promo di New2 e Ladelsono diventati un vero e proprio incubo per chi guardacon il rischio che quando le serie saranno davvero pronte ad andare innessuno se ne accorgerà. Ormai da mesi vediamo i promo in tv perché si era parlato di una loro messa inper il mese di marzo, poi per aprile, ma siamo a maggio e non c'è ancora una data ufficiale. Al momento, salvo cambiamenti, sembra checontinuerà ad andare avanti con le repliche dei suoi show di punta alternandole alle prime visioni di alcuni film, ma quando ci sarà spazio per New2 e Ladel? Tutto lascia pensare che le due serie potrebbero occupare il prime time diproprio dal mese prossimo per tenerci compagnia per tuttoe magari anche a luglio, dipenderà da quale sarà la ...

AilikHeda_ : @martadeep Durante la quarantena ho finito The Eternal Love, iniziato Love and Destiny che ora è in pausa perché ma… - GiorgiaDornan : RT @moscatweet: Quando appare il tizio di New Amsterdam - Giuli_Elle : Ma chi li conosce questi di new Amsterdam? #twittamibeautiful - northamlet : la pubblicità di new amsterdam con gli attori che ringraziano i lavoratori sanitari..... scusate se sto piangendo - unaCrawleyacaso : RT @La_Giulia_87: Vero che l’attore di New Amsterdam è figo e la canzone mi piace ma BASTAAAA noi vogliamo solo Beautiful!!! #twittamibea… -

Ultime Notizie dalla rete : New Amsterdam New Amsterdam 2 e La Cattedrale del Mare in onda a giugno su Canale5? OptiMagazine Koeman ricoverato d’urgenza: problemi al cuore

Ronald Koeman è stato ricoverato d’urgenza presso l’Amsterdam Medical Center di Amsterdam a causa di un problema cardiaco, accusato durante un giro in bicicletta. Secondo quanto riferito dalla moglie ...

Alfa Romeo Giulia GTAm, 180 mila euro di pura passione, 5 volte il prezzo del modello di serie

Quasi cinque volte il prezzo di una "normale" Giulia: tanto costa la nuovissima GTAm che l'Alfa Romeo ha appena messo in produzione. Siamo a quota 175 mila euro, con un differenziale di listino rispet ...

Ronald Koeman è stato ricoverato d’urgenza presso l’Amsterdam Medical Center di Amsterdam a causa di un problema cardiaco, accusato durante un giro in bicicletta. Secondo quanto riferito dalla moglie ...Quasi cinque volte il prezzo di una "normale" Giulia: tanto costa la nuovissima GTAm che l'Alfa Romeo ha appena messo in produzione. Siamo a quota 175 mila euro, con un differenziale di listino rispet ...