L’Assedio con Daria Bignardi torna per introdurre il documentario “Così Soli”

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 5 maggio 2020) L’Assedio,in tv mercoledì 6 maggio perilCosì Soli. In onda mercoledì 6 maggio alle 21:25 su NOVE: non in onda L’assedio non è in onda ormai da Marzo, ma con l’arrivo della Fase 2 alcuni programmi stanno giàndo in onda nella loro configurazione pre-pandemia. Non sappiamo ancora quando riprenderà il programma di, ma mercoledì 6 maggio su NOVE alle 23:05, la conduttrice tornerà perilche racconta la storia di Roberta Caprini, “Così Soli”. “Io lavoro con la morte. È una cosa che non mi ha mai fatto paura, lo facevano i miei bisnonni, poi i miei nonni, i miei genitori e ora io. Ci chiamavano i “ciapamort”. Inizia con queste parole di Roberta Caprini, titolare di ...