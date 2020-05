L’app anti virus scelta con una manipolazione del ministro Pisano

messveneto : Da oggi test sierologici anche in Friuli, per l'app Immuni c'è da aspettare: ecco gli strumenti con cui fronteggere… - StartMagNews : I Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (#Cdc) degli #Usa raccomandano il sistema #AppleGoogle pe… - MilettoMaria : RT @szampa56: Quando si parla di misure anti covid e le si vuole criticare, bisogna però almeno averle lette. Il tracciamento dei contatti… - FedericoQuadrel : RT @szampa56: Quando si parla di misure anti covid e le si vuole criticare, bisogna però almeno averle lette. Il tracciamento dei contatti… - ros_raff : RT @szampa56: Quando si parla di misure anti covid e le si vuole criticare, bisogna però almeno averle lette. Il tracciamento dei contatti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app anti Coronavirus, lettera aperta di 300 scienziati: “Attenzione alla raccolta dati delle app anti pandemia” la Repubblica