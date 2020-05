Julio Cesar e il siparietto con Ibra prima di un rigore nel derby | “Ecco cosa gli dissi…”

(Di martedì 5 maggio 2020) E’ rimasto impresso a tutti, a distanza di anni, iltraedhimovicdi unin un. Il portiere, che era stato compagno dello svedese in nerazzurro, prova a distrarre l’attaccante, gli dice quale gli fa la linguaccia. Il centravanti segna e, per vendetta, gli risponde per le rime. Ma nessuno ha mai capitosia siano detti realmente. E’ lo stessoa confessarlo ai microfoni di Sky Sport: “Mi chiedono tutti di questa, io provavo a togliergli la concentrazione. Sono andato da lui e gli ho detto sottovoce ‘Tu tirerai in mezzo perché ti conosco bene‘… poi la linguaccia è venuta fuori perché gli ho detto: ‘Ti ho beccato pezzo di…’ scherzando. Poi ha tirato, calciato benissimo e lui mi ha risposto: ‘Adesso vai a prenderti il pallone, ...

CalcioWeb : #JulioCesar e il siparietto con #Ibra prima di un rigore nel derby: 'Ecco cosa gli dissi...' - - BandieraInter : ?? Da Julio Cesar a @Ronaldo con Milito e la leggenda di Meazza, centrocampo del 2010: @javierzanetti e Maicon sulla… - FrancescaCphoto : @FabrizioMaretti Julio Cesar 2 mln Maicon 6 mln Lucio 6 mln Samuel 15 mln Zanetti, regalo per Rambert T Motta + M… - _intermagazine : #5maggio 2010: Julio Cesar, Maicon, Materazzi Cordoba (Samuel), Chivu, Zanetti, Cambiasso, Thiago Motta, Sneijder (… - MancioPanza : @ChampionsLeague Ahahahahahahah Julio Cesar superiore da sempre e per sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Julio Cesar

Per 20 anni è stato a livelli top e non tutti sono così. Forse c’è Casillas, che però tecnicamente è inferiore. Dida è stato un fenomeno, Julio Cesar anche, ma al top per 4-5 anni entrambi, non di più ...Le parole del portiere del Genoa nel corso di una diretta Instagram in compagnia dello Youtuber Damiano “Er Faina”. GENOVA – Mattia Perin, nel corso di una diretta Instagram in compagnia dello Youtube ...