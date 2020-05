Il Russiagate e un Pulitzer di cartone

(Di martedì 5 maggio 2020) Tra i premiassegnati la scorsa notte negli Stati Uniti, sta facendo facendo parecchio discutere a Mosca quello vinto dal New York Times per i reportage dalla Russia e in particolare quelli legati alle presunte interferenze dell’amministrazione Putin nelle presidenziali americane del 2016. Una scelta che non è piaciuta a Mosca che ha reagito con una dichiarazione al vetriolo dell’ambasciata a Washington che parla degli articoli del giornale americano “come di una meravigliosa collezione di fabbricazioni russofobiche che può … Continua L'articolo Ile undiproviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Russiagate Pulitzer

Il Manifesto

Tra i premi Pulitzer assegnati la scorsa notte negli Stati Uniti, sta facendo facendo parecchio discutere a Mosca quello vinto dal New York Times per i reportage dalla Russia e in particolare quelli l ...In un mondo cambiato dal Coronavirus cambiano formato anche i Pulitzer: per l’edizione 2020 i premi più importanti del giornalismo americano sono stati assegnati per la prima volta via YouTube. Strali ...