Giovanni Rezza | il medico-sentinella della Fase 2

Corriere : Capua e Rezza sono gli esperti di cui gli italiani si fidano di più - Pasqual24320045 : RT @ilmeteoit: CORONAVIRUS: #ISS, l'Aria #CONDIZIONATA non TRASMETTE il COVID-19. Ecco cosa ha detto il prof. Giovanni Rezza » https://t.co… - ilmeteoit : CORONAVIRUS: #ISS, l'Aria #CONDIZIONATA non TRASMETTE il COVID-19. Ecco cosa ha detto il prof. Giovanni Rezza »… - andreafacchini1 : @robersperanza @giovanni_rezza Si io resto a casa e nel mio condominio i positivi in quarantena continuano a creare nuovi contagi. incapace. - andreafacchini1 : @giovanni_rezza sentirla e incazzarsi e un automatismo. Voi consulenti Governo avete messo in quarantena gli infett… -

Giovanni Rezza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giovanni Rezza