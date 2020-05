Future USA in rialzo con inizio Fase 2 (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – I Future USA confermano un andamento positivo nel primo pomeriggio, con un mercato concentrato sulla ripresa dell’attività Oltreoceano, più che sul recente lockdown e sugli impatti per l’economia. Sono sempre di più gli Stati che si avviano alla ripresa dell’attività, la cosiddetta Fase 2, incluso quello di New York, che è stato il più colpito dalla pandemia. Sembrano scemare intanto le tensioni USA-Cina dopo che l’OMS ha smentito le accuse mosse dall’Amministrazione americana contro Pechino. Ignorato il dato della bilancia commerciale USA, in passivo per oltre 44 miliardi di dollari. Il contratto sul Dow Jones segna un rialzo dell’1,32% a 23.887 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna l’1,33% a 2.862 punti e quello sul Nasdaq l’1,38% a 8.915 punti. Leggi su quifinanza Futures USA negativi aspettando Wall Street

