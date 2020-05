Dossena | «Ranieri? Senza di lui Sampdoria vicina al baratro»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 maggio 2020) Giuseppe, ex calciatore della, ha commentato il rapporto fra Ferrero e i tifosi e l’operato diIntervistato in esclusiva dai colleghi di sampnews24.com, Giuseppeha parlato fra le altre cose della situazione legata alla proprietà del club e dell’impatto disulla. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA SU FERRERO – «Direi che il rapporto ormai è bruciato completamente. A me personalmente non ha dato fastidio quando ha detto che laprima di lui era conosciuta da Recco a Chiavari. L’ho presa come una battuta, ma poi basta ricordarsi un po’ di storia della Samp per provare che non è così. Qualche volta, o forse un po’ troppo spesso, le esternazioni sopra le righe ci sono state. Ha portato la squadra a un buon livello sul piano dei risultati sportivi ed ...