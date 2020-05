Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini riconfermata? “È presto” (Di martedì 5 maggio 2020) Francesca Fialdini verso la riconduzione di Da noi… a ruota libera? “È presto per dirlo” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi… a ruota libera, che lunedì in seconda serata debutterà su Rai3 con un nuovo programma: Fame d’amore. E nell’intervista in questione ha parlato anche di una possibile seconda edizione di Da noi a ruota libera. Per rispondere alla domanda della giornalista, che le ha chiesto se rifarà il programma nella prossima stagione televisiva, ha infatti risposto: E’ ancora presto per dirlo, perchè è tutto in divenire per via del coronavirus che ci fa navigare a vista. Il bilancio, comunque, è positivo per tanti motivi, soprattutto perchè mi stava a cuore ... Leggi su lanostratv Da Noi A Ruota Libera - Gigi D’Alessio confessa : “Sono stato tradito”

Da noi… a ruota libera – Il programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno.

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera gli ospiti (in collegamento) di domenica 3 maggio (Di martedì 5 maggio 2020)verso la riconduzione di Da noi… a? “È presto per dirlo” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo, conduttrice di Da noi… a, che lunedì in seconda serata debutterà su Rai3 con un nuovo programma: Fame d’amore. E nell’intervista in questione ha parlato anche di una possibile seconda edizione di Da noi a. Per rispondere alla domanda della giornalista, che le ha chiesto se rifarà il programma nella prossima stagione televisiva, ha infatti risposto: E’ ancora presto per dirlo, perchè è tutto in divenire per via del coronavirus che ci fa navigare a vista. Il bilancio, comunque, è positivo per tanti motivi, soprattutto perchè mi stava a cuore ...

Angelo43120145 : @RobertoBurioni @santapazienza99 Una risposta del cazzo da una persona che si definisce un luminario....ma di cosa?… - maxx1r1 : RT @IAlianna_: Prima o poi anche i pagliacci piangeranno..la ruota gira..gira per tutti...oggi a noi..domani a voi..facciamo parte tutti de… - Tony46782073 : @EnricoLetta Tu non sei noi. Parla per te, incapace. Tu sei complice della disfatta dell'Italia a ruota della Greci… - IAlianna_ : Prima o poi anche i pagliacci piangeranno..la ruota gira..gira per tutti...oggi a noi..domani a voi..facciamo parte… - MarcoAbazia : @stinkfist_93 @sole24ore I più “fortunati” hanno visto sospeso il proprio percorso. Poi c’è chi come me è rimasto c… -