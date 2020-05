Coronavirus: in Puglia al via la sperimentazione della terapia al plasma (Di martedì 5 maggio 2020) In Puglia inizia la sperimentazione per la immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti guariti da infezione Covid-19. L’Azienda Ospedaliera – Università di Padova ha confermato la collaborazione con la Regione Puglia per la determinazione del titolo di Anticorpi neutralizzanti anti-SARS-CoV-2 sui campioni di sangue di pazienti guariti. L’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata sta completando gli adeguamenti organizzativi necessari all’esecuzione del test, quindi entro poche settimane anche la Puglia potrà contare di un laboratorio per la sperimentazione sul proprio territorio. “Saranno coinvolti nella sperimentazione tutti i reparti Covid pugliesi individuati dal piano ospedaliero dell’emergenza. La battaglia contro il Covid passa così dalla difesa e dalla prevenzione, all’attacco, attraverso la ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : in Puglia al via la sperimentazione della terapia al plasma

