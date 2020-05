Coronavirus | Caserta | controlli a campione in autostrada In 14 positivi al test rapido

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 maggio 2020) Sono risultati negativi altri quattordici tamponi praticati su persone trovate positive ieri alper il Covid-19; ieri lo stesso esito si era verificato per tre casi. È quanto si apprende dall’Asl di, in prima linea, anche per motivi geografici, nell’effettuazione deii rapidi alle persone fermate ai casellili o alle stazioni ferroviarie, spesso di ritorno dal Nord Italia, e trovate dal termoscanner con una temperatura pari o superiore ai 37,5 gradi. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’esito di altri 18 tamponi praticati sempre su viaggiatori trovatial, dato che fa salire a oltre 30 il numero di soggetti nel cui sangue è stata accertata la presenza di anticorpi al virus, una spia del contagio da, con una percentuale di circa il 10% di persone risultate positive rispetto aieffettuati ...