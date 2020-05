Come i concessionari Mazda assicurano la sicurezza di clienti e personale (Di martedì 5 maggio 2020) L’obiettivo di Mazda nella «Fase 2» dell’isolamento è informare la clientela che il concessionario è il luogo più sicuro dopo la propria abitazione. In questo periodo d’isolamento forzato, la struttura di Mazda ha studiato una serie di misure nel rispetto del decreto ministeriale per garantire la massima sicurezza a clienti e al proprio personale contro il contagio da Covid-19. In diretta streaming abbiamo assistito all’apertura del concessionario Mazda Bianchessi Auto di Cremona e alla messa in opera di tutte le misure di sicurezza adottate. Sicurezza all’interno dei concessionari Leggi su vanityfair Mazda - Ecco come si visita una concessionaria al tempo del coronavirus

Fase 2 - quando riaprono le concessionarie auto : sì dal 4 Maggio - chi può andarci - come fare - regole e sicurezza (Di martedì 5 maggio 2020) L’obiettivo di Mazda nella «Fase 2» dell’isolamento è informare la clientela che il concessionario è il luogo più sicuro dopo la propria abitazione. In questo periodo d’isolamento forzato, la struttura di Mazda ha studiato una serie di misure nel rispetto del decreto ministeriale per garantire la massima sicurezza a clienti e al proprio personale contro il contagio da Covid-19. In diretta streaming abbiamo assistito all’apertura del concessionario Mazda Bianchessi Auto di Cremona e alla messa in opera di tutte le misure di sicurezza adottate. Sicurezza all’interno dei concessionari

Inprimeit : Come i concessionari Mazda assicurano la sicurezza di clienti e personale - pelias01 : 3/ delle opere d'arte e quello della riparazione e manutenzione di materiale rotabile, oltre ai concessionari di au… - monicaesse70 : RT @Donneinauto: Come cambiano i concessionari e i test drive nella Fase 2: l’esempio di #Mazda che ci porta da @Bianchessiauto a Cremona,… - Donneinauto : Come cambiano i concessionari e i test drive nella Fase 2: l’esempio di #Mazda che ci porta da @Bianchessiauto a Cr… - Kyofu69 : @HuffPostItalia Notiziona eh, con tutti in lockdown e con i concessionari chiusi sarei curioso di sapere come non può essere -100% -