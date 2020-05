Come affrontare la Fase 2: i consigli del medico (Di martedì 5 maggio 2020) E' iniziata la cosiddetta Fase Due, ovvero quella della riapertura graduale dell'Italia, dopo il lockdown imposto per contenere il contagio da Covid 19. Come usciremo dall'isolamento domiciliare e psicologico? Quali le strategie per affrontare le incognite legate al rientro progressivo alla nuova normalità? Sono in molti a chiederselo. Lo stravolgimento radicale, che questi due mesi hanno arrecato alle nostre abitudini, ha toccato corde sensibili nella nostra organizzazione psichica, corde che risuoneranno a lungo, riverberando sul benessere personale sia fisico che psicologico: tutti saremo chiamati a fare i conti con le ricadute di questi inattesi sconvolgimenti delle priorità, dei tempi e dei valori nella nostra quotidianità e dovremo tutti apprendere nuovi modelli di interazione, impostati sul distanziamento sociale, sul rispetto delle regole, e sulla ... Leggi su panorama Come affrontare un evento negativo : ciò che stiamo imparando in tempi di Coronavirus

Ospedale Sant'Andrea, il Tavolo della salute: "Servono assunzioni per affrontare la Fase 2"

“Dopo due mesi di blocco sanitario in termini di esami, interventi programmati, visite specialistiche, la Regione ha finalmente preso coscienza dell’abbandono di migliaia di cittadini. Da una parte do ...

Sulla soglia della fase 2, il diritto ad aver paura

Siamo ormai sulla soglia, possiamo uscire ma siamo esitanti, incerti. È iniziata la “mitica” fase 2, tanto attesa e desiderata dopo un confinamento duro e doloroso. Le autorità ci hanno costretto a un ...

