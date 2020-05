Atletica, definitiva la condanna di 8 anni per Alex Schwazer (Di martedì 5 maggio 2020) E’ definitiva la sentenza di squalifica per otto anni inflitta ad Alex Schwazer. Il tribunale della Confederazione elvetica di Losanna ha respinto la richiesta di annullamento della squalifica inoltrata... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 maggio 2020) E’la sentenza di squalifica per ottoinflitta ad. Il tribunale della Confederazione elvetica di Losanna ha respinto la richiesta di annullamento della squalifica inoltrata...

Corriere : Alex Schwazer, addio all’atletica: condannato in via definitiva - Corriere : Alex Schwazer, addio all’atletica: condannato in via definitiva - infoitsport : Alex Schwazer, atletica addio: il marciatore condannato per doping in via definitiva - RaiSport : #Schwazer, definitiva la sentenza di squalifica per 8 anni Il tribunale di #Losanna ha respinto la richiesta di ann… - GazzettaDelSud : Atletica, definitiva la condanna di 8 anni per Alex #Schwazer -