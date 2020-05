Alberghi gratis per medici ed infermieri

Leggi su panorama

(Di martedì 5 maggio 2020) Duemila notti da trascorrere insieme alle proprie famiglie, in trestorici di Venezia, Siena e Varese. Il tutto a titolo gratuito. È la splendida idea della collezione I Palazzi Historic Experience Hotels, che ha deciso di offrire agli operatori sanitari una pausa dal lavoro svolto in prima linea combattendo giorno e notte con l'epidemia da Coronavirus.Un gesto concreto, un'iniziativa del valore di 300 mila euro, per ringraziare chi combatte da mesi senza sosta per salvare vite umane. Un gesto sentito, come suggerisce il nome della sezione aperta sul sito degli hotel, "We care about you", dedicata alle misure preventive adottate nelle strutture per garantire una vacanza sicura e serena ai propri ospiti. Un'occasione preziosa, per ritagliarsi del tempo insieme ai propri cari, dopo tante settimane riservate esclusivamente ai propri pazienti. E al contempo per riposare e ...