L’editoriale Domani e Luigi Zanda presidente (Di lunedì 4 maggio 2020) Il senatore Luigi Zanda ha rassegnato oggi le dimissioni da tesoriere del Partito Democratico. “Auguri a Luigi Zanda – scrive il segretario Nicola Zingaretti – che ringrazio per il lavoro di questi mesi da Tesoriere del Partito. Gli avevo chiesto, per la sua autorevolezza e per le sue indiscutibili capacità, di ricoprire questo delicato e fondamentale incarico, anche a fronte di una situazione molto difficile per le finanze del partito e per i dipendenti, che Luigi ha saputo esprimere al meglio affrontando diverse sfide elettorali e organizzative”. E proprio oggi è stata costituita oggi a Torino, presso il notaio Silvia Lazzaroni, con un capitale di 10 milioni di euro, la società Editoriale Domani S.p.A, posseduta da due società il cui azionista unico è l’ingegner Carlo De Benedetti. presidente è proprio Luigi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020) Il senatoreha rassegnato oggi le dimissioni da tesoriere del Partito Democratico. “Auguri a– scrive il segretario Nicola Zingaretti – che ringrazio per il lavoro di questi mesi da Tesoriere del Partito. Gli avevo chiesto, per la sua autorevolezza e per le sue indiscutibili capacità, di ricoprire questo delicato e fondamentale incarico, anche a fronte di una situazione molto difficile per le finanze del partito e per i dipendenti, cheha saputo esprimere al meglio affrontando diverse sfide elettorali e organizzative”. E proprio oggi è stata costituita oggi a Torino, presso il notaio Silvia Lazzaroni, con un capitale di 10 milioni di euro, la società EditorialeS.p.A, posseduta da due società il cui azionista unico è l’ingegner Carlo De Benedetti.è proprio...

