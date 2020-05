Juventus | rientrano i giocatori Primi test medici

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 4 maggio 2020)in vista della ripresa degli allenamenti, seguendo il protocollo della Figc per la. La visita comprendee fisici, tra cui anche quello del tampone. Assenti iancora all'estero che al rientro dovranno stare in quarantena. I, tutti muniti di mascherina, si sono presentati dalla mattinata al J Medical alla spicciolata: iad arrivare Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci e Aaron Ramsey. Il club bianconero è stat uno dei più colpiti dal coronavirus, avendo registrato tre casi di positività: Daniele Rugani, che è stato il primo calciatore in Serie A, Blaise Matuidi e Paulo Dybala. Idue hanno sconfitto il virus, mentre l'argentino aspetta ancora.Problemi di rientro risolti, intanto, per Cristiano Ronaldo, impossibilitato in un primo momento a rientrare in Italia da ...