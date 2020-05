Il vicepresidente dell’AIC | “Spadadora? Non voglio immaginare che ci sia avversione verso

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) “Spadafora? Nonche ci sialo sport più importante in Italia, credo sia mancata un po’ di compattezza riguardo alla ripartenza. Questo ha creato confusione. Adesso Leghe e Figc sono compatte ed il ministro lo sa”. Sono le dichiarazioni di Umberto Calcagno, vice presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, rilasciate in collegamento con Radio Kiss Kiss Napoli: “Ripartire sarebbe un segnale importante. La Serie A avrebbe un effetto benefico ancheil basso. Il nostro sistema deve fare tutto il possibile per ripartire, se non si potrà allora alzeremo le mani. La nostra Associazione si è affidata ai medici, il nostro sistema deve farsi trovare pronto quando ci sarà uno spiraglio. Per ora stanno ripartendo gli allenamenti singoli. Stiamo ripartendo lentamente così come il ...