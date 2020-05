Grosso incendio ai Castelli | a fuoco un capannone di generi alimentari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 maggio 2020) Questa mattina in località Cava dei Selci (frazione di Marino) diverse squadre dei vigili delsono intervenute in via Calatafimi, 81. Gli agenti sono ancora sul posto e stanno lavorando per estinguere undivampato all’interno di undi. Fortunatamente sembrerebbe che nessuna persona sia rimasta ferita. Sul posto son presenti le squadre dei Vigili deldi Marino e Tuscolano con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala, un carro autoprotettori oltre ai Carabinieri di Castel Gandolfo e alla Polizia locale di Marino, per quanto di loro competenza.ai: aundisu Il Corriere della Città.