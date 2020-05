Fase 2 | Mc Donald’s riapre le cucine | ma con il menù ridotto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 maggio 2020) (DIRE) 4 mag. – Anche Mc Donald’s avvia la sua2: un progressivo ritorno alla normalità che vede anche la nota catena di fast food riaprire. Per adesso, sono attivi soltanto i servizi d’asporto in loco e anche di McDrive e McDelivery. Sin dall’inizio, “McDonald’s ha affrontato la situazione dovuta alla diffusione del Coronavirus con la massima attenzione e responsabilità, mettendo al primo posto la sicurezza e la salute dei propri 24.000 dipendenti in tutta Italia”, scrive l’azienda in una nota stampa, annunciando di essere pronta alla riapertura garantendo la massima sicurezza, ai clienti e ai dipendenti. Sul sito del fast food sono elencati i ristoranti che hanno riaperto e anche gli orari di apertura, che possono subire variazioni a causa delle restrizioni. ...