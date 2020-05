Fase 2 | a Senago il mercato comunale con il Covid manager | VIDEO

(Di lunedì 4 maggio 2020) Questa mattina asi sta svolgendo uno dei primi mercati comunali della2. Il sindaco Magda Beretta si è collegata in diretta per fare il punto della situazione mostrando l’areaopportunamente delimitata e con i banchi ben distanziati. Presenti Polizia Locale e Protezione civile per regolamentare gli accessi. Gli accessi sono contingentati … L'articolo2, ailcon ilproviene da Il Notiziario.

"E' consentito recarsi al di fuori del proprio comune per ragioni di necessità ad esempio per fare la spesa", lo dice il sindaco di Senago Magda Beretta a proposito degli spostamenti autorizzati per l ...