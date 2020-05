Call of Duty Mobile stagione 6 al via, i dettagli: cosa ci aspetta? (Di lunedì 4 maggio 2020) Stando a casa, probabilmente, a titoli del calibro di Call of Duty Mobile si sono preferiti, fino ad oggi, i Battle Royale disponibili su console. I vari Call of Duty Warzone, Apex Legends e Fortnite – per citare quelli più noti e giocati – sono solo alcuni esempi. E le prove arrivano dai numeri fatti registrare da questi giochi: aumenti esponenziali nelle community, con Warzone in particolar modo che ha sorpreso. Dopo un esordio avvenuto solo agli albori di marzo, ha raggiunto e superato in poche settimane la ragguardevole cifra di cinquanta milioni di giocatori. Ambizioni più contenute (ma nemmeno poi troppo, in fin dei conti, ndr) quelle di Call of Duty Mobile. Il titolo disponibile per dispositivi Mobile continua infatti nella sua cavalcata, pronto a introdurre nuove feature. Con la stagione numero sei al via, infatti, diversi sono i cambiamenti che si ... Leggi su optimagazine Call of Duty : Warzone riceverà delle versioni per PS5 e Xbox Series X

Call of Duty : Modern Warfare trasformato in uno sparatutto in terza persona da uno strano glitch

Problemi Call of Duty Warzone e Modern Warfare risolti : si può giocare oggi 3 maggio? (Di lunedì 4 maggio 2020) Stando a casa, probabilmente, a titoli del calibro diofsi sono preferiti, fino ad oggi, i Battle Royale disponibili su console. I variofWarzone, Apex Legends e Fortnite – per citare quelli più noti e giocati – sono solo alcuni esempi. E le prove arrivano dai numeri fatti registrare da questi giochi: aumenti esponenziali nelle community, con Warzone in particolar modo che ha sorpreso. Dopo un esordio avvenuto solo agli albori di marzo, ha raggiunto e superato in poche settimane la ragguardevole cifra di cinquanta milioni di giocatori. Ambizioni più contenute (ma nemmeno poi troppo, in fin dei conti, ndr) quelle diof. Il titolo disponibile per dispositivicontinua infatti nella sua cavalcata, pronto a introdurre nuove feature. Con lanumero sei al via, infatti, diversi sono i cambiamenti che si ...

mobileworld_it : Call of Duty Mobile “C’era una volta in Rust”: la stagione 6 è ambientata nel Far West! (foto) - GamingTalker : Classifica UK, FIFA 20 riconquista la prima posizione e domina davanti a Call of Duty MW e Animal Crossing New Hori… - Multiplayerit : Call of Duty: Mobile, disponibile la Stagione 6 - Nextplayer_it : Call of Duty:Warzone uscita confermata per console next gen. - R_NaHoR : call of duty Bhojpuri e-style! -