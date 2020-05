Caffè Roko | via alla nuova campagna pubblicitaria su Sky Uno | otto spot per il programma

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 maggio 2020) Med Caffè, titolare del brand Caffè, lancia unatelevisiva realizzando unoche andrà in onda in esclusiva sull’emittente Sky Uno, nel corso della trasmissione condotta da Alessandro Borghese “I 4 Ristoranti”, giunta con successosesta stagione. Nonostante l’emergenza Covid 19 l’azienda è impegnata nella elaborazione di nuovi progetti di investimento da implementare nei prossimi mesi, diretti a promuovere il brand sul territorio. In particolare, neldello chef Borghese, loracconta la pausa lavoro con caffè, il “momento tanto atteso per ritrovare l’energia”. Il claim “per un piacere che non si dimentica” fa riferimento, come recita lo, al “gusto deciso di, espresso da gustare a casa, in ufficio e al ...