Barletta, partorisce in strada con l'aiuto dei passanti: mamma e figlia stanno bene (Di lunedì 4 maggio 2020) La 43enne si è messa in auto con suo marito, un medico specializzando in medicina generale, per raggiungere l'ospedale ma non fatto in tempo ad arrivarvi: c'è chi ha offerto il suo giubbotto come panno, chi invece ha cercato di tranquillizzare la donna negli istanti successivi al... Leggi su repubblica (Di lunedì 4 maggio 2020) La 43enne si è messa in auto con suo marito, un medico specializzando in medicina generale, per raggiungere l'ospedale ma non fatto in tempo ad arrivarvi: c'è chi ha offerto il suo giubbotto come panno, chi invece ha cercato di tranquillizzare la donna negli istanti successivi al...

gianlucalomuto : Barletta, mamma partorisce da sola per strada: stupore e emozione in via Togliatti. La neonata sta bene - cronaca_news : Barletta, partorisce in strada con l'aiuto dei passanti: mamma e figlia stanno bene - rep_bari : Barletta, partorisce in strada con l'aiuto dei passanti: mamma e figlia stanno bene [di LUCA GUERRA] [aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Barletta partorisce Partorisce in strada, emozione per la nascita improvvisa in via Togliatti BarlettaViva Barletta, mamma partorisce da sola per strada: stupore e emozione in via Togliatti. La neonata sta bene

La Fase 2 a Barletta è iniziata con il botto. Una bambina è stata messa alla luce per strada questa mattina, esattamente in via Togliatti, tra lo stupore dei passanti e dei due genitori. Una donna di ...

Barletta, partorisce in strada con l'aiuto dei passanti: mamma e figlia stanno bene

Parto per strada, alla presenza di alcuni passanti e con momenti di forte paura prima della grande gioia. E' successo a Barletta nella mattinata di lunedì 4 maggio in via Togliatti, periferia nord del ...

La Fase 2 a Barletta è iniziata con il botto. Una bambina è stata messa alla luce per strada questa mattina, esattamente in via Togliatti, tra lo stupore dei passanti e dei due genitori. Una donna di ...Parto per strada, alla presenza di alcuni passanti e con momenti di forte paura prima della grande gioia. E' successo a Barletta nella mattinata di lunedì 4 maggio in via Togliatti, periferia nord del ...