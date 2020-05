Striscia | la replica di Michelle Hunziker | “Su Botteri fake news”

Leggi su tvzap.kataweb

(Di domenica 3 maggio 2020) Sulle sue storie di Instagram, conduttrice di ‘la notizia’ bolla come “news totale” la ricostruzione di un attacco del tg satirico di Canale 5 contro Giovanna. Nel servizio, sull’onda di una serie di commenti offensivi sui social, occhi (e ironia) puntati sulla messa in piega e sul vestito della corrispondente della Rai a Pechino. Nessun riferimento al lavoro da inviata della giornalista, da mesi ormai corrispondente di punta della Rai dalla Cina, dove tutto è iniziato, ma ci si concentra sul suo look, i suoi capelli, il modo in cui si veste. Giovannaha pubblicato una riflessione sul sito del sindacato dei giornalisti della Rai per rispondere alla tempesta di tweet di cui suo malgrado è stata protagonista: “Mi piacerebbe che l’intera vicenda, prescindendo completamente da me, potesse essere un momento ...