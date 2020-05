LIVE F1, GP Brasile 2020 virtuale in DIRETTA: vince Alexander Albon davanti a Russell e Leclerc (penalizzato) (Di domenica 3 maggio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.13 Si chiude qui, dunque, la gara di Interlagos. Grazie per la cortese attenzione! Alla prossima DIRETTA LIVE virtuale! Quarto Vandoorne, quinto Gutierrez, sesto Lundgaard, settimo Fittipaldi poi Deletraz e Latifi. Chiude 15esimo Romagnoli ARRIVO – vince Albon!!!!!!!!!!!!!!! Di un soffio su Leclerc!!!!!!!!!! Terzo Russell che però supera il monegasco per la penalità 36/36 Albon ha un doppiato davanti e potrà prendere il DRS 36/36 Leclerc è attaccato! Attaccherà nel finale?! 36/36 ULTIMO GIRO!! Leclerc non affonda l’attacco in curva 1 e tiene la scia 35/36 Sarà decisivo chi inizierà l’ultimo giro al comando 35/36 Inizia il penultimo giro! Ancora il DRS sospinge Albon in vetta, Leclerc vuole la risposta immediata 34/36 Leclerc prova ad allungare, ma Albon non ... Leggi su oasport LIVE F1 - GP Brasile 2020 virtuale in DIRETTA : Albon prova a scappare - Leclerc non molla!

LIVE F1 - GP Brasile 2020 virtuale in DIRETTA : Leclerc spinge dopo la sosta per sopravanzare Albon

LIVE F1 - GP Brasile 2020 virtuale in DIRETTA : scattata la gara - Albon e Leclerc duellano per il successo (Di domenica 3 maggio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.13 Si chiude qui, dunque, la gara di Interlagos. Grazie per la cortese attenzione! Alla prossima! Quarto Vandoorne, quinto Gutierrez, sesto Lundgaard, settimo Fittipaldi poi Deletraz e Latifi. Chiude 15esimo Romagnoli ARRIVO –!!!!!!!!!!!!!!! Di un soffio su Leclerc!!!!!!!!!! Terzoche però supera il monegasco per la penalità 36/36ha un doppiatoe potrà prendere il DRS 36/36 Leclerc è attaccato! Attaccherà nel finale?! 36/36 ULTIMO GIRO!! Leclerc non affonda l’attacco in curva 1 e tiene la scia 35/36 Sarà decisivo chi inizierà l’ultimo giro al comando 35/36 Inizia il penultimo giro! Ancora il DRS sospingein vetta, Leclerc vuole la risposta immediata 34/36 Leclerc prova ad allungare, manon ...

SkySportF1 : Appuntamento alle 19 per il GP virtuale di Interlagos, live su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, canale 207 e 201. Alle… - SkySportF1 : Alla @redbullracing la gara dei pro! Condizioni miste: sarà così anche nella gara delle 19? Il LIVE ?… - zazoomnews : LIVE F1 GP Brasile 2020 virtuale in DIRETTA: Leclerc spinge dopo la sosta per sopravanzare Albon - #Brasile… - zazoomblog : LIVE F1 GP Brasile 2020 virtuale in DIRETTA: Albon prova a scappare Leclerc non molla! - #Brasile #virtuale… - zazoomblog : LIVE F1 GP Brasile 2020 virtuale in DIRETTA: si inizia con le qualifiche caccia alla pole ad Interlagos! -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Brasile Formula 1 virtuale, il GP del Brasile in diretta live Sky Sport Coronavirus, in Brasile dottori per la comunita' indigena

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Formula 1 virtuale, il GP del Brasile in diretta live

Alle 18 su il sipario sul GP virtuale del Brasile: sul circuito d'Interlagos prima la sfida tra i Pro eSports, mentre alle 19 sarà la volta della gara con i piloti del Mondiale. Tra loro la new entry ...

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...Alle 18 su il sipario sul GP virtuale del Brasile: sul circuito d'Interlagos prima la sfida tra i Pro eSports, mentre alle 19 sarà la volta della gara con i piloti del Mondiale. Tra loro la new entry ...