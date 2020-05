Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi | L’allieva 3 | “Non vediamo l’ora”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 3 maggio 2020), L’allieva 3: “Io enonl’ora di finire di girare” A giudicare dagli ottimi dati di ascolto, la scelta di Rai1 di mandare in onda le repliche de L’allieva 2, è stata azzeccata. Le vicende di Alice Allevi e Claudio Conforti, interpretati rispettivamente da, continuano ad appassionare i telespettatori della rete ammiraglia Rai. Quando andrà in onda L’allieva 3? Le riprese della terza stagione della fiction si sono dovute fermare a causa dell’emergenza coronavirus e, al momento, non si sa quando riprenderanno., nelle dichiarazioni riportate sul settimanale Tv Mia, ha dichiarato: “E’ stato importante fermarsi per il bene di tutti, mae io speriamo di ricominciare presto a recitare. Nonl’ora di riprendere il ...