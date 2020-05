Juve | Benatia attacca ancora Allegri | Diceva tante stron***e ma su Matuidi ha detto una

(Di domenica 3 maggio 2020) Medhiha chiuso la sua avventura allantus a causa del rapporto con Max. Secondo il marocchino, il tecnico non è stato sincero con lui dopo il ritorno di Bonucci. Ora, nel corso di una diretta Instagram con, è arrivata una nuova frecciata diall'allenatore toscano.ntus FC Press Conference & Training Session Il difensore marocchino ha parlato con l'amico Blaisee ha raccontato un 'retroscena' su: "La nostra carriera? Non è stato...

Fprime86 : RT @Spazio_J: - Spazio_J : - salvione : Juve, Matuidi a Benatia: 'Coronavirus? Mi ha portato alla psicosi' - junews24com : Matuidi e Benatia si raccontano: le parole dei due calciatori – VIDEO - infoitsport : Juve, Matuidi a Benatia: 'Coronavirus? È stata un'esperienza terribile' -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Benatia

Medhi Benatia ha chiuso la sua avventura alla Juventus a causa del rapporto con Max Allegri. Secondo il marocchino, il tecnico non è stato sincero con lui dopo il ritorno di Bonucci. Ora, nel corso di ...Il difensore marocchino elogia il francese: "Allegri ha capito che eri essenziale per tutti gli allenatori, era semplice, lo dice la tua carriera". Essenziale. Questo è stato per molti allenatori Blai ...