Inter-Juve, clamoroso: Pecoraro (ex capo procura FIGC): “Sparì file audio di Orsato su Pjanic” (Di domenica 3 maggio 2020) Pecoraro PJANIC- Giuseppe Pecoraro, ex capo procura della FIGC, ha deciso di rompere il silenzio dopo le sue dimissioni da capo procura. Il diretto Interessato, Intervistato ai microfoni di “Il Mattino”, ha evidenziato un grosso punto Interrogativo in occasione della sfida della passata stagione tra Inter-Juventus, facendo riferimento soprattutto alle fasi Var sul famoso episodio … L'articolo Inter-Juve, clamoroso: Pecoraro (ex capo procura FIGC): “Sparì file audio di Orsato su Pjanic” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews “Chiesi audio Var-Orsato - ma parte su Pjanic sparì” - clamorosa rivelazione dell’ex capo procura su Inter-Juve

Scandalo Inter-Juve 2018 - l’ex capo Procura FIGC : “Chiesi l’audio Var-Orsato e sparì la parte su Pjanic…”

Pecoraro rivela : «Sparito il file audio di Orsato su Pjanic in Inter-Juve del 2018» (Di domenica 3 maggio 2020)PJANIC- Giuseppe, exdella, ha deciso di rompere il silenzio dopo le sue dimissioni da. Il direttoessato,vistato ai microfoni di “Il Mattino”, ha evidenziato un grosso puntorogativo in occasione della sfida della passata stagione trantus, facendo riferimento soprattutto alle fasi Var sul famoso episodio … L'articolo(ex): “Sparìdisu Pjanic” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

Gazzetta_it : #Zhang vuole un top, l’#Inter ha un tesoro per sfidare la #Juve e agganciare #Pogba - TuttoMercatoWeb : Ex capo procura Figc su Inter-Juve 2018: 'Chiesi audio Var-Orsato, ma parte su Pjanic sparì' - CorSport : #Agnelli, like a un tifoso: “Titolo al #Psg? Non vogliamo vincere in questo modo. Noi non siamo l’#Inter” ?? - Salvato53666324 : RT @BeppeMarottaMa1: - Tanino98690526 : @LeonettiFrank buongiorno Franco, Sport Mediaset tira fuori la notizia, Pecoraro dice che hanno fatto sparire l'aud… -