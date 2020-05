Il sexting è una cosa seria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020) Oggi si parla dicome di rucola o vodka al melone una decina di anni fa. Tutti esperti, tutti a dare indicazioni, ovunque tutorial su come fotografarsi il deretano con avvitamento a destra o su come inquadrare lo slip in modalità alzabandiera delle ore 7. Per non parlare delle frasi: si parte con la poesia per arrivare ai messaggi audio con ululato che manco Tarzan tra una liana e un’altra. Oppure lezioni sul sospiro orgasmico da far rivoltare nella tomba Donna Summer. Ilè una. Innanzitutto non è vero che gli agée lo stanno imparando ora, grazie alle nuove generazioni. Vi ricordo che nel 2010 si inviavano gli mms, acronimo di Multimedia Messaging Service. Qualche foto, se pur di bassissima qualità, si poteva mandare anche allora. Gli sms erano già in auge dagli anni 90, quindi gli esperti e le esperte di frasi ...