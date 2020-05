Formula 1 virtuale, Alexander Albon vince in Brasile (Di domenica 3 maggio 2020) Formula 1 virtuale, GP Brasile 2020: vince Alexander Albon. Secondo Russell, terzo Leclerc. INTERLAGOS (Brasile) – Formula 1 virtuale, Alexander Albon vince il GP del Brasile. Il pilota della Red Bull interrompe il dominio di Charles Leclerc al termine di una gara molto combattuta proprio con il monegasco. Per il Predestinato un terzo posto che sa di beffa visto che ha dovuto pagare una penalità sul traguardo che ha permesso a George Russel di salire sul secondo gradino del podio. Esordio per Alessio Romagnoli che ha concluso in quindicesima posizione dopo una buona gara. Formula 1 virtuale, il resoconto della gara di Interlagos Al via subito bagarre con Vandoorne che parte male e viene coinvolto in una carambola che ha visto protagonisti quasi tutti i piloti. Incidente che ha semplificato il lavoro di Albon e Leclerc davanti dopo la prima curva. I due leader ... Leggi su newsmondo DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA 1 BRASILE/ Vince Albon! Beffato Leclerc - è solo terzo!

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA 1 BRASILE/ Video streaming tv : Vandoorne in pole - via!

Diretta Gp Virtuale Formula 1 Brasile/ Streaming video tv : tutti in pista - via! (Di domenica 3 maggio 2020), GP2020:. Secondo Russell, terzo Leclerc. INTERLAGOS () –il GP del. Il pilota della Red Bull interrompe il dominio di Charles Leclerc al termine di una gara molto combattuta proprio con il monegasco. Per il Predestinato un terzo posto che sa di beffa visto che ha dovuto pagare una penalità sul traguardo che ha permesso a George Russel di salire sul secondo gradino del podio. Esordio per Alessio Romagnoli che ha concluso in quindicesima posizione dopo una buona gara., il resoconto della gara di Interlagos Al via subito bagarre con Vandoorne che parte male e viene coinvolto in una carambola che ha visto protagonisti quasi tutti i piloti. Incidente che ha semplificato il lavoro die Leclerc davanti dopo la prima curva. I due leader ...

SkySportF1 : Appuntamento alle 19 per il GP virtuale di Interlagos, live su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, canale 207 e 201. Alle… - SkySportF1 : Che duello PAZZESCO tra @alex_albon e @Charles_Leclerc! Sorpassi e controsorpassi a non finire nel #VirtualGP I ris… - SkySportF1 : ?? Seguite la cronaca del #VirtualGP di Interlagos Si parte con la gara dei Pro: chi vincerà? #SkyMotori #F1… - sportli26181512 : Formula 1 virtuale, l'esordio di Vettel in un GP su una Brabham: Anche il tedesco della Ferrari ha partecipato a un… - zazoomblog : DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA 1 BRASILE- Vince Albon! Beffato Leclerc è solo terzo! - #DIRETTA #VIRTUALE #FORMULA… -