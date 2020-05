Due questioni sul decreto legge Immuni

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 maggio 2020) Il 1° maggio, festa dei (tele)lavoratori, è entrato in vigore il30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni etc.”, d’ora in avanti:.Ho già avanzato, anche sulle ‘colonne’ di Huff, alcune osservazioni di carattere generale sui benefici e sui rischi del ricorso a strumenti di contact tracing per contrastare l’epidemia in corso. Giunti finalmente alle fasi conclusive del tortuoso iter di realizzazione – l’appè stata selezionata lo scorso 16 aprile 2020 – si attendeva dalla copertura giuridica la dissipazione di tutti i dubbi, talvolta tecnici ma non per questo meno decisivi, e invece.Insieme con gli studenti della Law Clinic di diritto internazionale ...