Che Tempo Che Fa: Fazio sorpreso da Giovanna Botteri. L’attacco di Striscia (Di domenica 3 maggio 2020) Che Tempo Che Fa, Giovanna Botteri sorprende Fabio Fazio: “L’ho messa per te” Il servizio di Striscia la Notizia su Giovanna Botteri ha alzato un polverone mediatico incredibile. La corrispondente Rai ha replicato con una certa classe alle critiche di Striscia la Notizia, dopo che il tg satirico di Antonio Ricci si è permesso di ridicolizzare una professionista che andrebbe soltanto applaudita, soprattutto in questo periodo. Ospite a Che Tempo Che Fa Giovanna Botteri ha sorpreso Fabio Fazio, presentandosi con una giacca elegante e senza maglioncino nero a ‘V’ tanto criticato e preso di mira. “Mi vedi anche con la giacca. L’ho messa per te”, ha detto Giovanna Botteri a Fabio Fazio. Il padrone di casa del talk della domenica sera di Rai2 ha rivolto alla giornalista i suoi più sinceri complimenti: “Sei sempre elegante. Non ... Leggi su lanostratv Denis Mukwege/ Il Premio Nobel : "lo stupro è sete di distruzione" (Che tempo che fa)

Che tempo che fa - Giovanna Botteri conferma la sua eleganza : "Mi vedi anche con la giacca - l'ho messa per te"

