Autocertificazione, nuovo modulo per la Fase 2: tutte le novità (Di domenica 3 maggio 2020) Arriva l’Autocertificazione per la Fase 2, è online il nuovo modulo. Risolto il rebus congiunti, ecco tutte le novità che presenterà. Arriva la nuova Autocertificazione per la Fase 2. Da lunedì infatti in Italia saranno concessi più spostamenti, una novità se si pensa che anche i congiunti e gli affetti stabili potranno riunirsi. Nella nuova … L'articolo Autocertificazione, nuovo modulo per la Fase 2: tutte le novità proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Autocertificazione - oggi nuovo modulo/ Fase 2 e spostamenti : valida per due settimane

