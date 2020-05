Al Sud le bontà Slow Food arrivano a domicilio (Di domenica 3 maggio 2020) In alcune regioni del Sud le bontà Slow Food arrivano a domicilio: l’idea per sostenere i produttori locali è partita dalla Basilicata La chiocciola resiste: non solo uno slogan corale ma il nome del progetto avviato da Slow Food a sostegno dei piccoli produttori e artigiani del cibo. Una mappa interattiva, visitabile all’indirizzo www.lachiocciolaresiste.it, dove sono presenti produttori che… L'articolo Al Sud le bontà Slow Food arrivano a domicilio Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 3 maggio 2020) In alcune regioni del Sud le bontà: l’idea per sostenere i produttori locali è partita dalla Basilicata La chiocciola resiste: non solo uno slogan corale ma il nome del progetto avviato daa sostegno dei piccoli produttori e artigiani del cibo. Una mappa interattiva, visitabile all’indirizzo www.lachiocciolaresiste.it, dove sono presenti produttori che… L'articolo Al Sud le bontàCorriere Nazionale.

