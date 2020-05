Un Posto al Sole: chi è Viola (Ilenia Lazzarin), carriera e vita privata (Di sabato 2 maggio 2020) Conosciamo meglio una delle attrici più amate della soap opera di Rai 3. Quasi vent’anni fa il set di Posillipo le ha dato popolarità, esperienza, grandi amicizie. Oggi è anche moglie e mamma. Attiva sui social e nel sociale. Proseguono gli appuntamenti quotidiani su Rai 3, anche in quarantena, con “Un Posto al Sole”. In televisione, ogni sera, da lunedì a venerdì, dalle 20.45 alle 21.10 circa sullaArticolo completo: Un Posto al Sole: chi è Viola (Ilenia Lazzarin), carriera e vita privata dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Un Posto al Sole - Lello Giulivo a Tv Soap : “Il ruolo di Mariano Tregara mi diverte”

Un Posto al Sole - anticipazioni 1 maggio : stop alle repliche

Un posto al sole - Samanta Piccinetti svela : “Non riuscivo a lavorare” (Di sabato 2 maggio 2020) Conosciamo meglio una delle attrici più amate della soap opera di Rai 3. Quasi vent’anni fa il set di Posillipo le ha dato popolarità, esperienza, grandi amicizie. Oggi è anche moglie e mamma. Attiva sui social e nel sociale. Proseguono gli appuntamenti quotidiani su Rai 3, anche in quarantena, con “Unal”. In televisione, ogni sera, da lunedì a venerdì, dalle 20.45 alle 21.10 circa sullaArticolo completo: Unal: chi è),dal blog SoloDonna

ClaudioCL9 : A te che sei il mio presente, a te la mia mente e come uccelli leggeri fuggon tutti i miei pensieri, per lasciar so… - elvise1657 : @sebmes @Antongiulio2 @ilmanifesto In caccia di un posto al sole - infoitcultura : Un posto al sole, Michelangelo Tommaso: «Non lavoriamo e non percepiamo stipendio» - 03Ginevra : RT @opissochiara1: Un paio di giorni fa la grandine le ha scarmigliate, ma loro non si arrendono. E noi con loro (debole appare il sole, m… - Dalla_SerieA : Top X delle maglie - 3° posto: 'Belli come il sole'. La muta gialla della Coppa UEFA '95 -… -